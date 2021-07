Stiri pe aceeasi tema

- Mama care și-a neglijat copilul și l-a lasat sa fie mancat de viermi a fost condamnata la 18 ani si 2 luni de inchisoare, pentru rele tratamente aplicate minorului sub forma omor calificat. In iulie 2020, bunica lui Valentin a chemat ambulanța, iar copilul a fost dus la spital, acoperit de viermi. Cazul…

- Mama copilului din Dej care a murit in urma cu un an, fiind gasit cu numeroase infecții pe corp, acoperit de muște și viermi, a fost condamnata la ani grei de inchisoare. In urma cu aproape un an, un copil de 9 ani din municipiul Dej a fost gasit in stare grava, acoperit de muște și viermi. Din pacate,…

- Sentința de condamnare a fostului trezorier PSD, Mircea Draghici este definitiva și a fost pronunțata de Inalta Curte de Casație și Justiție. El a fost condamnat in dosarul privind modul in care PSD a folosit subvențiile bugetare acordate de Autoritatea Electorala Permanenta. Mircea Draghici a fost…

- Fostul polițist Derek Chauvin acuzat de uciderea lui George Floyd a primit sentința. Fostul om al legii urmeaza sa plateasca ani ani grei dupa gratii pentru fapta comisa care a șocat o lumea intreaga. Iata detalii din caz și sesizarile judecatorilor! Sentința fostului polițist care l-a ucis pe George…

- Curtea de Apel Cluj a rasturnat o sentința intr-un dosar de corupție care l-a vizat pe profesorul universitar Ioan Ardelean de la Facultatea de Mecanica a Universitații Tehnice Cluj-Napoca (UTCN). Condamnat cu suspendare de tribunal, Ardelean a primit 3 ani cu executare la instanța de control judiciar…

- Fostul primar al municipiului Piatra Neamt Gheorghe Stefan a primit 3 ani si 9 luni inchisoare cu executare Invitata intr o emisiune radio, Narcisa Iorga a povestit despre dosarul in care a fost condamnata la inchisoare. In data de 25 iunie 2021 magistratii vor pronunta decizia definita in procesul…

- Condamnare la inchisoare pe viața pentru cetațeanul algerian Mohamed Mustafa Iman Mohamed, care, in 24 august 2020, a ucis-o, in Ghoergheni, pe Ioana Catargiu, 30 de ani, o asistenta medicala care lucra in Cluj-Napoca.Victima a revenit din Suceava la Cluj-Napoca, cu un autocar. Fostul iubit a așteptat-o…

- Doi angajati ai Iulius Mall din Cluj-Napoca, de 35 si 49 de ani, au molestat sapte copii cu varste intre 9 si 12 ani, timp de doi ani. Cei doi au fost condamnati initial la sapte, respectiv 11 ani de inchisoare, dar au atacat decizia. Verdictul final a venit miercuri, 26 mai.