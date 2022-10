Concursurile la stat ar putea fi înregistrate audio-video! Proiect de lege în Parlament Examenele pentru angajarile de la stat ar putea fi inregistrate audio-video, dupa ce mai mulți parlamentari au inițiat un proiect de lege care modifica modul de desfașurare a concursurilor pentru ocuparea de funcții publice.In plus, subiectele vor fi stabilite aleatoriu, de calculator. Initiațorii susțin ca vor exista cel puțin 10 subiecte din care calculatorul va extrage doar unul.Și membrii comisiei de concurs, dar și si reprezentantii institutiei care angajeaza vor fi extrasi aleatoriu printr-un sistem informatic.Daca legea va fi adoptata, instituțiile publice vor fi nevoite sa iși doteze salile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

- O propunere legislativa prevede ca probele concursului pentru ocuparea unei funcții publice vor fi inregistrate audio-video. De la aceasta regula se va face excepție in cazul selectiei dosarelor de concurs. La inregistrarile facute in timpul concursului vor avea acces atat membrii comisiei de concurs…

