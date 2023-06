Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile publice trebuie sa devina model de eficiența energetica. Acest fapt deriva din angajamentul țarii de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera, in condițiile in care circa jumatate din consumul de energie in Republica Moldova revine cladirilor. De asemenea, performanța energetica a cladirilor…

- Cu ocazia Saptaminii Europene a Energiei Durabile (EUSEW), care va avea loc in a doua jumatate a lunii iunie, Agenția pentru Eficiența Energetica in parteneriat cu PNUD Moldova, lanseaza a doua ediție a concursului de creație "Saptamina eficienței energetice in școala mea". Concursul are un caracter…

- Persoanele cu diabet zaharat de tip 2 care mesteca alimentele corect au un nivel de glucoza din sange semnificativ mai scazut decat pacienții a caror capacitate de a mesteca eficient este afectata, arata un nou studiu, scrie futurity.org . De ce este atat de importanta masticația? Digestia, procesul…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu s-a intalnit marți cu directorul Misiunii Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaționala (USAID) in Republica Moldova. Cu prilejul incheierii mandatului domnului Hocklander, șefa statului și-a exprimat aprecierea pentru asistența USAID…

- Agentia pentru Eficienta Energetica (AEE), care centralizeaza majoritatea ajutorului extern pentru eficienta energetica sau pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, va fi reformata in curind. Despre aceasta s-a discutat la intilnirea de luni dintre ministrul Victor Parlicov si coordonatorul…

- Agenția pentru Eficiența Energetica a inițiat o platforma de discuții cu producatorii de biocombustibil solid privitor la activitațile planificate in vederea consolidarii cererii și ofertei de biocombustibil solid pentru urmatorul sezon de incalzire. In acest sens, Domnul Vladimir Bragaru, consultant…

- Ponderea transportului energetic eficient in Republica Moldova inregistreaza un trend de creștere, in ultimii 5 ani. Conform datelor procesate de catre Agenția pentru Eficiența Energetica, in perioada anilor 2018 – 2022 in Republica Moldova au fost inregistrate peste 27 mii de autoturisme electrice…

- Capacitatile instalate de producere a energiei electrice prin intermediul centralelor electrice ce valorifica surse regenerabile de energie (centrale electrice fotovoltaice, eoliene, hidroelectrice si in cogenerare pe biogaz) din Republica Moldova, au crescut de trei ori din anul 2018. La finele anului…