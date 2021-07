Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Timiș a suspendat, luni, dispoziția de primar care permite organizarea concursului de proiecte de management pentru Filarmonica Banatul. Procedura este suspendata, astfel ca cei patru candidați care s-au inscris la concurs mai au de așteptat. E o alta batalie caștigata de Ioan Garboni, dar…

- Directorul Filarmonicii Banatul a caștigat, in prima instanța, unul dintre cele doua procese impotriva primariei. Aprobarea evaluarii de 8,70 a fost suspendata in instanța și trebuie sa primeasca și bani de la primarul Dominic Fritz, pentru cheltuielile de judecata de peste 1.000 de lei.

- Nemulțumit de nota primita la evaluarea activitații, urmata de schimbarea sa de pe funcția de director al Filarmonicii Banatului din Timișoara, Ioan Garboni a atacat masura in justiție. Tribunalul Timiș a judecat dosarul și, cel puțin deocamdata, a decis suspendarea deciziei, pana la soluționarea definitiva…

- Postul deținut ani buni de zile de Ioan Coriolan Garboni, la conducerea Filarmonicii Banatul este scos oficial la concurs. Anunțul a fost publicat oficial de Primaria Timișoara și vine ca urmare a faptului ca evaluarea primita Garboni nu a adunat destule puncte pentru a-i putea asigura continuitatea…

- Funcționarii din Primaria Timișoara se mișca extrem de repede cand vine vorba de inlocuirea unor oameni in funcții de conducere. Se cauta deja un director in locul lui Ioan Garboni, care a fost inlaturat recent de la conducerea Filarmonicii Banatul Timișoara. Mandatul lui expira in august, dar Garboni…

- Instanta disciplinara a UEFA a respins, miercuri, apelul fundasului international ceh al echipei Slaviei Praga, Ondrej Kudela, care ramâne suspendat pentru "comportament rasist" si va rata, astfel, participarea la Euro 2020, informeaza AFP.Comisia de disciplina a UEFA a confirmat,…

- Consilierul local Ștefan Sandu de la PNL, care a fost membru in Consiliul de Administrație al Filarmonicii de Stat „Banatul” a solicitat, marți dupa-amiaza, in ședința consiliului local, reluarea evaluarii fostului manager Ioan Garboni. Va reamintim ca o comisie alcatuita din Kovacs Emoke, manager la…

- 45 de studenti din anul I de la Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti au fost exmatriculați, in urma cu o luna, pe motiv de fraudare a mai multor examene. Exmatriculare a acestora este o premiera in cadrul Facultatii de Drept si a Universitatii din Bucuresti, insa totul s-ar putea intoarce…