Stiri pe aceeasi tema

- Biserica “Nașterea Maicii Domnului” Suceava, Fundația “In Memoriam” Suceava și Casa de Poezie Light of ink Suceava va invita sa participați la manifestarile prilejuite de organizarea, in perioada 24-25 mai, a Concursului Național de Poezie Religioasa Tanara “Light of Life”, ediția I. Programul manifestarilor…

- Silvicultorul Cristinel Cucec din cadrul Ocolului Silvic Vama, a fost desemnat cel mai bun fasonator mecanic al județului Suceava. Titlul a fost caștigat la faza județeana care s-a desfașurat in data de 28.04.2023 la Direcția Silvica Suceava- Ocolul Silvic Moldovita. Au intrat in competiție, angajați…

- Primaria municipiului Suceava va finanța cu 120.000 de lei ediția din acest a a Concursului Național de Interpretare Instrumentata ”Lira de Aur”, a anunțat primarul Ion Lungu. Aflat la a 42-a ediție evenimentul va avea loc in perioada 26-28 mai la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. ”Primaria…

- Rezultate excelente pentru elevele de la școala „Teodor Murașanu” la concursul național de dans „Buburuza de Aur”. Concursul s-a desfașurat pe 23 aprilie, la Targu Mureș. „Pe 23 aprilie, elevele: Lazar Oana, Martin Sonia, și Moldovan Ariana, au participat la: Ediția a VII-a a Concursului Național de…

- FOTO: Concursul MATE+, ediția a VI-a, desfașurat la Școala Gimnaziala Nr.11 Botoșani, și-a desemnat caștigatorii Saptamana aceasta, a avut loc festivitatea de premiere a concursului MATE+ care a finalizat proiectul tehnico-științific cu același nume, ediția a VI-a, desfașurat la Școala Gimnaziala Nr.11…

- Regulamentul de organizare și desfașurare a concursului Articolul 1 – Testimoniu (1) Concursul Național de Poezie Religioasa Tanara “Light of Life”, Ediția I, Suceava © 12-13 mai 2023, se organizeaza cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte CALINIC, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților. (2) Concursul…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, i-a solicitat ministrului agriculturii, Petre Daea, luarea de masuri ferme pentru eliminarea riscului de extindere a pestei porcine in județul Suceava. Ioan Balan a aratat ca in ultimii ani, fermierii din Romania au fost puternic afectați de seceta pedologica, de…

- In perioada 27 februarie – 4 martie 2023 se desfașoara cea de a XIII-a ediție a Concursului Național „Margareta Sterian”, eveniment de tradiție pentru elevii iubitori de arta din toata țara ce iși dau intalnire an de an la Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzau, locul unde este organizata competiția.…