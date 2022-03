Stiri pe aceeasi tema

- Ca la Dansez pentru tine. Ștefan Banica prezinta Dancing On Ice (Antena 1) Sambata seara, de la ora 20:00, debuteaza Dancing On Ice la Antena 1. Concursul de dans pe gheața va fi prezentat de Ștefan Banica. Alaturi de el, in postura de co-prezentator, va fi Irina Fodor. Va fi ca pre vremuri, cand Ștefan…

- Pe 1 aprilie va fi lansat One True Singer, primul talent show produs de Max Originals in Romania și realizat de Global Records. Show-ul imbina producția de tip reality-show cu cea de talent-show și va pune sub lumina reflectoarelor tineri artiști care vor demonstra ca au tot ce le trebuie pentru a deveni…

- Utilizatorii rețelei Instagram sunt vizați in ultimele zile de o campanie de tip phishing care se propaga prin intermediul mesajelor private, anunța Directoratul Național de Securitate Cibernetica. Scopul este extragerea datelor de autentificare ale contului de la potențialele victime. Tehnicile utilizate…

- Naomi Campbell, prima poza cu copilul pe coperta Vogue Naomi Campbell a luat pe toata lumea prin surprindere in primavara anului trecut. Atunci cand a anunțat public faptul ca a devenit pentru prima oara mama la varsta de 51 de ani. Bineințeles, dupa o sarcina ținuta in secret. Toata lumea s-a intrebat…

- Cine prezinta Te cunosc de undeva in locul lui Cosmin Seleși Cosmin Seleși a incheiat dupa mulți ani colaborarea cu Antena 1 la finele anului trecut. Mai mult decat atat, simpaticul prezentator se pare ca s-a mutat la Pro TV. Seleși a fost vazut in cadrul show-ului de Revelion de la Pro TV. Nu se știe…

- Cum a slabit Micutzu. Avea aproape 168 de kg! Micutzu, pe numele lui adevarat Cosmin Nedelcu, este unul dintre cei mai apreciați actori de stand-up comedy. In ultima vreme, el s-a transformat spectaculos din punct de vedere fizic. A reușit sa slabeasca aproximativ 50 de kilograme din cele aproape 168…