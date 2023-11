Concurs pentru tineri și concerte extraordinare la Festivalul BISTRIȚA FOLK Bate la ușa ediția a XXI-a a Festivalului Concurs Național BISTRIȚA FOLK. Acesta se va desfașura la Palatul Culturii Bistrița in 17 și 18 noiembrie 2023. In premiera, vineri concursul va avea loc de la ora 16.00, urmand ca de la ora 18.00 sa inceapa seria recitalurilor. Dupa etapa de preselecție au ramas 7 concurenți. Din juriu fac parte cantautori și oameni de cultura apropiați fenomenului folk. Vineri, 17 noiembrie, vor susține recitaluriAlexandru Andrieș & Prietenii, Cristian Buica, Adrian Bezna, Sorina Bloj & David Dody Gabriel și grupul Arta. Sambata, 18 noiembrie, vor concerta Vasile Șeicaru… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

