- Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgența Cluj-Napoca organizeaza concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoana fizica. Concursul se va desfașura in doua etape: prima etapa – eliminatorie, va consta in verificarea indeplinirii de catre candidați a condițiilor stabilite…

- „Facem precizarea ca managerul actual, dr. Elena Codruța Neagu, are in vigoare un ordin de numire in funcție din partea Ministerului Sanatații, ordin valabil, neanulat de vreo instanța sau de minister pana acum. In acest context, managerul Elena Codruța Neagu a facut ieri o plangere penala impotriva…

- "Sectiile ATI sunt verificate zilnic din data de 09.11.2020, in baza unei adrese a Ministerului Sanatatii - Inspectia Sanitara de Stat si a unui ordin intern al ministrului Sanatatii, solicitandu-se o raportare electronica, intr-o macheta transmisa de Ministerul Sanatatii. Controlul conform machetei…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu cauta sa angajeze inca cinci medici infectionisti, in conditiile in care in prezent in Sectia Clinica de Boli Infectioase lucreaza trei medici, a anuntat joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Daniela Cimpean. „Mi-as dori si eu zece medici infectionisti,…

- Administrația sibiana anunța: Proiectul Noului Spital Județean de Urgența Sibiu a mai trecut de o etapa importanta și anume obținerea Acordului de Mediu. Un aspect demn de evidențiat este faptul ca in cadrul procedurii care sta la baza emiterii acordului de mediu nu a fost inregistrata nicio sesizare…

- In urma incetarii mandatului de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu a domnului col. Constantin Marinel Vlase, incepand de astazi, 11 ianuarie 2021, prin Dispoziția Președintei Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, se numește in funcția de conducere de manager…