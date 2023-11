Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce strazile din centrul vechi au fost impanzite cu decoratiunile de iluminat, ieri a venit randul primariei. Muncitorii s-au apucat inca de dimineata sa decoreze sediul institutiei. In acest an, Primaria are in plan extinderea iluminatului festiv in mai multe zona ale orasului, insa deocamdata…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Targu Mureș a remis joi, 26 octombrie, o inștiințare catre Consiliul Local al Municipiului Targu Mureș, document in care consilierii locali din "Orașul Trandafirilor" sunt informați ca fața de Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș,…

- Uniunea Mondiala de Folclor I.G.F, Asociația Naționala de Folclor din Romania, Fundația Culturala „Șoptereanu" in parteneriat cu Consiliul Județean Mureș, Centrul Județean pentru Cultura Tradiționala și Educație Artistica Mureș, Primaria și Consiliul Comunei Sintana de Mureș organizeaza Festivalul –…

- A cincea editie a evenimentului se va desfasura in perioada 6-8 octombrie in centrul municipiului Sfantu Gheorghe. Organizatorii au precizat ca in cadrul festivalului va avea loc si un concurs, in urma caruia vor fi desemnati cei mai buni colaci secuiesti. Concursul se va desfasura pe doua sectiuni:…

- Generațiile tinere au fost miercuri, 20 septembrie, vedetele proiectului „Tineri debutanti in arta si jurnalism", un proiect special creat pentru elevii mureșeni, talentați și pasionați de arta și jurnalism, organizat de Asociația Educație pentru Europa și finanțat de Primaria municipiului Targu Mureș.…

- Executivul a prelungit, prin ordonanta de urgenta, termenul pana la care se poate cumpara vechime in munca, necesara pensionarii pentru limita de varsta. Astfel, pana la 31 decembrie 2024 mai este valabila reglementarea care permite achitarea contributiilor pentru asigurari sociale aferente unei perioade…

- Primaria și Consiliul Local al Comunei Acațari in parteneriat cu Asociația Culturala "Elements" Targu Mureș organizeaza, in perioada 26-27 august, pe terenul de fotbal din localitatea Ațintiș, ediția cu numarul XIII a evenimentului "Ațintiș in straie de sarbatoare." Potrivit informațiilor furnizate…

- Sunt diferite situații in care copilașii invoca anumite simptome sau dureri, precum dureri de cap, dureri de burta, greața, amețeli și chiar oboseala excesiva, fara a exista o baza organica sau fiziologica pentru aceste simptome. Termenul de specialitate folosit pentru astfel de situații se numește…