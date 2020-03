Stiri pe aceeasi tema

- Preotii si credinciosii din Protoieria Gaesti, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, prin implicarea Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Targovistei, au colectat suma de 21.200 lei, pentru sustinerea tratamentului unui copil, din Eparhia noastra…

- Inalt de aproape 60 de metri si avand sase etaje, acest monument a fost construit catre anul 2.700 inainte de Hristos de catre celebrul arhitect Imhotep, deasupra unei cavitati adanci de 28 de metri care adapostea un mormant de granit roz.

- Aparut la initiativa, cu binecuvantarea si cu sustinerea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, in conditii grafice deosebite, Almanahul Bisericesc 2020 aprofundeaza teme ale spiritualitatii ortodoxe si ale culturii romanesti si universale, constituindu-se intr-o fresca edificatoare…

- In prima duminica a Triodului, in ziua de 09 februarie 2020, inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, insotit de preoti si diaconi, cu participarea a numerosi credinciosi, a savarsit Sfanta Liturghie la Catedrala din Targoviste. Cu acest prilej, Mitropolitul Nifon a hirotonit intru…

- Maria Ghiorghiu a postat o noua previziune cutremuratoare pe blogul personal: "Dragii mei, am mai scris și altadata ca va incepe prigoana creștinilor, chiar și la noi in Romania", scrie stirilekanald.ro. Maria Ghiorghiu. "In aceasta noapte,in timp ce scriam la articolul anterior, vad in fata…

- Peste 50 de copii si tineri cu nevoi speciale din Asociatia „Freamat de Speranta" din Campulung Moldovenesc s-au intalnit recent cu Mos Craciun si au primit daruri in cadrul evenimentului intitulat „Si tu poti fi Mos Craciun", editia a VII-a. Actiunea a fost organizata de ...

- Perioada Craciunului este extrem de profitabila pentru comercianti si reprezinta un motiv de ingrijorare pentru romani, care nu stiu daca vor avea resursele necesare sa acopere toate cheltuielile. Reveal Marketing Research a realizat in perioada 6-15.12.2019 un studiu pe un esantion reprezentativ…

- Pentru tinerii romani care nu au trait in comunism, Revolutia din decembrie 1989 inseamna o lectie de istorie: poate predata la scoala, poate povestita acasa. Am discutat cu generatiile tinere despre cum apreciaza sacrificiul parintilor lor, ce inseamna democratia si libertatea in care au trait, precum…