Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Concurs de gatit mancare de spital cu 22 de lei. Zeci de bucatari, inclusiv din Alba, in competiție. Meniurile prezentate Bucatari din 28 de spitale de stat din țara, inclusiv cel din Alba Iulia, au participat la un concurs organizat la Sighișoara. Au avut de demonstrat cum se pot pregati meniuri…

- Astazi, la Spitalul Județean de Urgența Bacau, au fost plantați copaci pentru a-i omagia pe cei care au vindecat sau salvat viețile miilor de bacauani care au ajuns la spital. Aceasta acțiune simbolica de astazi este expresia viziunii manageriale pe care noua echipa de la conducerea SJU Bacau o va imprima…

- Spitalul Județean de Urgența Bacau va avea, de maine, un nou manager interimar. De asemenea, unitatea va avea și un nou director medical. Daniela Rusu va conduce SJU Bacau, urmand sa fie numita manager interimar de Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau. Ea o inlocuiește pe dr. Dana…

- Incepe semnarea contractelor pentru cele 27 de spitale finanțate prin PNRR. Pe lista, și cel din Alba Iulia. Cand vor fi gata Ministrul Sanatații, Alexandrul Rafila, spune ca in luna martie incepe semnarea contractelor pentru cele 27 de spitale finanțate prin PNRR. Pe lista se afla și investiția de…

- Pacienții care ajung la Spitalul Județean de Urgența Bacau și au nevoie de investigații de tip RMN sunt trimiși la clinicile private. Reprezentanții SJU susțin ca de vina ar fi fluctuațiile de curent, care ar impiedica funcționarea aparatului spitalului. „In ultima perioada, din cauza fluctuațiilor…

- CARAȘ-SEVERIN – Este concluzia trasa de Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean, vizavi de starea infrastructurii spitalicești din județ. Oficialul crede ca era previzibil ca Marila sa inceapa sa cada, dupa decenii de nepasare. Pe langa asta, modularul nu se mai construiește pentru ca CJ n-a…

- O batrana trece prin momente de cosmar la Spitalul Județean de Urgența Bacau. Sau, cel putin, asa sustine familia femeii. Pensionara a ajuns la unitatea medicala cu anemie, dar ar fi fost sedata si legata de pat la Psihiatrie. Apropiatii mai spun ca starea varstnicei este mult mai rea fața de momentul…

- In data de 15.02.2023, la Spitalul Județean de Urgența Bacau, in jurul orei 18:30, a fost adus cu elicopterul SMURD un pacient din Galați pentru o operație neurochirurgicala urgenta. Pacientul, in varsta de 68 de ani, adus in stare foarte grava ( coma profunda ), cu diagnosticul „hematom subdural emisferic…