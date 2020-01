Stiri pe aceeasi tema

- Soferului TIR-ului care a provocat marti accidentul de pe DN 7 a fost sanctionat contraventional, dupa ce Politia si reprezentantii RAR au constatat ca folosea anvelope cu uzura peste limita legala. De asemenea, a fost retras certificatul de inmatriculare al capului tractor, a informat purtatorul de…

- Deputatul PSD Ilie-Razvan Rotaru, din judetul Botosani, si-a oprit masina in mod neregulamentar in parcarea Aeroportului „Stefan cel Mare” din judetul Suceava. Parlamentarul s-a enervat cumplit cand un politist i-a cerut sa elibereze zona si sa prezinte actele masinii. In loc sa respecte indicatiile,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi, 28 noiembrie, decretul privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Cavaler unor rectori din Bucuresti. Pe lista se afla si Remus Pricopie, rectorul SNSPA, institutia care a organizat "dezbaterea" presedintelui cu jurnalisti si formatori…

- Ziarul Unirea Atenție la escroci! O femeie de 41 de ani, prinsa de polițiști dupa ce a facut un „mișmaș” intr-un magazin din Alba Iulia De neatenția unei vanzatoare din Alba Iulia a profitat o escroaca care, pentru o cafea, pe care a platit-o cu o bancnota de 5 lei, a primit rest 95 de lei. Fapta a…

- Republica Moldova se poate mândri nu doar cu vinurile sale, dar și cu Aeroportul sau, datorita schimbarilor și modernizarilor din ultimii ani, este concluzia cunoscutului blogger rus Ilya Varlamov, în urma unei vizite pe care a efectuat-o în țara noastra. Acesta a publicat pe canalul…

- Și-a luat levierul și s-a urcat in mașina. Dupa ce a condus 22 de kilometric, in toiul nopții, a ajuns la casa socrilor sai. A descuiat ușa, folosind, cheia de rezerva, și a intrat. S-a dus glonț in dormitorul celor doi și i-a atacat cu bestialitate. Cateva ore mai tarziu, a intrat intr-o secție de…

- Autoritatile din Germania cer transferarea in Romania a unui barbat din Maramures condamnat de Tribunalul Nurnberg-Furth pentru trei violuri. Solicitarea a fost respinsa insa, pe motiv ca, potrivit legii romane, barbatul nu raspunde penal.