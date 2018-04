Concurs de dans la Codlea

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Vrancea invita toți doritorii sa participe la Concursul Național de Dans ”Impreuna pentru viitor”. Concursul este organizat in cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara (SNAC) – etapa județeana, și va avea loc astazi, la Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia”…

- Pana in data de 6 iunie 2018 se desfasoara Concursul National pentru Elevi „Diversitatea – O Sansa in plus pentru viitor, ediția a XII-a, derulat de catre Ministerul Educatiei Naționale, in parteneriat cu Asociatia “Divers”. Invitam pe aceasta cale elevii din toata țara sa formeze echipe multiculturale…

- La sfarșitul saptamanii trecute, exact inainte ca elevii sa pașeasca in vacanța de Paște, cuziștii au avut oaspeți de suflet la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza: s-au intalnit cu prietenii lor de la Centrul Sfanta Maria din Golești. Voluntarii de la clasele a IX-a E, a IX-a…

- In data de 24.03.2018, la sediul Institutiei Prefectului Judetului Covasna s-a desfasurat editia 2018 a Concursului National „Alege! Este dreptul tau!” organizat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Ministerul Educatiei Nationale. Tema concursului din acest an a fost „Crearea…

- A BURGARI, burgaresc, burgarești, burgarim vb. 1. A degusta un numar cat mai mare de burgeri, la iarba verde, la BURGERFEST 2018 2. A nu lasa niciun burger neterminat. 3. A te bucura de un weekend in aer liber, cu multa muzica buna, distracție și evident, burgeri senzaționali! Cea de-a patra ediție…

- Unitațile de invațamant preuniversitar care au derulat proiecte in cadrul programelor europene din domeniul educației și formarii profesionale, tineretului și sportului (Socrates 1997-2006, LifeLongLearning 2007-2013 și Erasmus+ 2014-2020), se pot inscrie in competiția pentru titlul de „Școala Europeana”.…

- In perioada 28 februarie - 3 martie, la Colegiul Național de Informatica din Piatra Neamț s-a organizat concursul internațional pluridisciplinar “[email protected]”, numarand participanți din țari ca Rusia, Italia, Republica Moldova, precum și din diverse județe ale țarii: Baia Mare, Cluj, Mureș, Botoșani,…