- Orasul Sloviansk din estul Ucrainei a fost duminica tinta unor bombardamente puternice cu lansatoare de rachete, bombardamente in timpul carora au fost ucise si ranite numeroase persoane, a anuntat primarul acestui oras, Vadim Leah, informeaza Reuters. „Au fost 15 atacuri. Multi morti si raniti”, a…

- Armata ucraineana a transmisa sambata ca Lisiciansk, oras-cheie din estul Ucrainei aflat in centrul unor lupte intense in ultimele zile, „nu este incercuit”, contrar unor afirmatii facute de separatistii sustinuti de armata rusa, potrivit AFP. „Luptele fac ravagii in jurul Lisicianskului. Din fericire,…

- Nicolae Chichi, directorul executiv al Navrom Delta SA, a anuntat ca navele companiei care asigura transportul pasagerilor si a marfurilor in Delta raman la mal, dupa intalnirea care a avut loc astazi la ministerul Transporturilor și Infrastructurii, informeaza publicatia locala TLgraf.ro. Nicolae Chichi,…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, si-a anuntat, astazi, candidatura la conducerea formatiunii politice . Drula susține ca livreaza rezultate concrete, „nu bla-bla steril”, iar partidul are nevoie de organizare si „o mana hotarata pe volan”.„Astazi mi-am lansat oficial candidatura pentru…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, si-a anuntat, sambata, candidatura la conducerea formatiunii, afirmand ca livreaza rezultate concrete, „nu bla-bla steril”, iar partidul are nevoie de organizare si „o mana hotarata pe volan”. „Astazi mi-am lansat oficial candidatura pentru presedintia USR.…

- De ziua sa, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) se convoaca la Congres ca sa-și aleaga noua conducerea, pentru urmatorii patru ani. Președintele Parlamentului, Igor Grosu este singurul candidat inscris la șefia formațiunii. Totodata, PAS va alege un prim-vicepreședinte, un secretar general, dar și…

- Din cauza razboiului din Ucraina, se poate declanșa, in viitorul apropiat, la nivel planetar, o criza alimentara fara precedent. Rusia și Ucraina sunt doi dintre cei mai mari exportatori de grau din lume, reprezentand aproximativ o treime din vanzarile anuale de grau la nivel mondial. Impreuna, ele…