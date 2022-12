Concurența din industria sloturilor amenință supraviețuirea cazinourilor din România (Photo by Francesco Ungaro on Unsplash ) Orice companie care dorește sa administreze un cazinou in Romania, de tip brick-and-mortar sau online in mod legal, trebuie mai intai sa obțina licențele și autorizațiile corespunzatoare. In timp ce licențele sunt valabile timp de zece ani, este necesara reinnoirea anuala a unei autorizații pe parcursul termenului de un an. In comparație cu alte sectoare ale industriei jocurilor de noroc, inființarea unui cazinou terestru este probabil sa aiba cele mai exigente cerințe de reglementare. De exemplu, un cazinou poate fi inființat doar in anumite cladiri, cum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

