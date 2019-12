Stiri pe aceeasi tema

- CRAIOVA - VOLUNTARI 2-1 // Victor Pițurca, antrenorul Craiovei, a vorbit despre victoria la limita obținuta de echipa sa contra celor de la FC Voluntari, scor 2-1 (Cicaldau '74, Balașa '89 / Papazoglou '54). „Mi-a placut ca am caștigat cele 3 puncte, atat! Nici nu-mi mai trebuie altceva. Am avut nenumarate…

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Victor Piturca, a declarat vineri, într-o conferinta de presa premergatoare partidei cu FC Voluntari, de sâmbata, din etapa a 21-a a Ligii 1 de fotbal, ca obiectivul sau este cucerirea titlului, iar în cazul în care va ajunge la concluzia…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare intalnirii cu FC Voluntari. Confruntarea din etapa 21 a Ligii I este programata sambata, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. La intalnirea cu reprezentantii mass-media au fost prezenti mijlocasul Antoni Ivanov si antrenorul…

- Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-1 in partida susținuta joi seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei FC Botoșani. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Vali Mihaila (’19), Alex Cicaldau (’28) și Bogdan Vatajelu (’90+2). Pentru moldoveni a inscris Ofosu (’39). La finalul…

- Victor Pițurca, antrenorul Universitații Craiova, a declarat, duminica, dupa victoria obtinuta de Universitatea Craiova in fata lui FC Hermannstadt, scor 3-0, ca este mulțumit de evoluția elevilor sai, anunța MEDIAFAX.Citește și: Nicolae Badalau il ataca dur pe Rareș Bogdan:’Cum ti se face…

- Valentin Mihaila, autorul primelor doua goluri ale Universitații Craiova in victoria din Cupa, de la Voluntari, traverseaza o perioada foarte buna. Acesta se bucura ca și-a facut un obicei in a marca pe terenul din Voluntari și spera sa o faca și luni, in derbiul cu Dinamo. „Ne vine foarte bine acest…

- Universitatea Craiova a sustinut astazi o conferinta de presa. In cadrul ei, antrenorul Victor Piturca si fundasul Bogdan Vatajelu au prefatat urmatoarele doua intalniri din Ilfov. Prima disputa in care este angrenata gruparea olteana are loc duminica, de la ora 15.00, in deplasare, cu Academica Clinceni.…