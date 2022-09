Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a evitat in extremis infrangerea si a terminat la egalitate cu echipa germana SG BBM Bietigheim, 28-28 (13-16), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- CSM București, vicecampioana Romaniei, pus capat unei serii incredibile de 58 de victorii consecutive a echipei germane Bietigheim. Cele doua formații au terminat la egalitate, scor 28-28, in etapa a treia a Grupei a din Liga Campionilor.

- CSM Bucuresti - Bietigheim, partida din etapa a 3-a a Grupei A din EHF Champions League, este programata, duminica, de la ora 17:00, in Sala Polivalenta din Bucuresti, si va fi transmisa in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Rapid București a reușit o revenire spectaculoasa contra echipei Metz, in a doua etapa din Liga Campionilor la handbal feminin. Conduse cu cinci goluri la pauza, campioanele Romaniei au fost aproape de victorie la ultima faza: meciul s-a incheiat la egalitate, scor 32-32.

- Dinamo debuteaza maine in Liga Campionilor, pe teren propriu, impotriva lui Magdeburg, iar Robert Licu (53 de ani), care a imbracat in trecut tricourile celor doua formații, a vorbit despre prezentul acestora. Dinamo - Magdeburg se joaca joi, de la ora 19:45, meciul fiind transmis la TV de Digi Sport,…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a castigat, cu scorul de 30-28 (17-19), partida cu Krim Mercator Ljubljana (Slovenia), disputata in Sala Polivalenta, contand pentru prima etapa a Grupei A a Ligii Campionilor, sezonul 2022-2023. Pentru CSM (antrenor Adrian Vasile), au marcat Grace Zaadi Deuna…

- EHF (Federația Europeana de Handbal) a anunțat luni la pranz ca, in afara de Dinamo (campioana de la masculin) și Rapid (campioana de la feminin), din Romania a mai fost acceptata in Liga Campionilor echipa de fete de la CSM București, in timp ce baieților de la Minaur Baia Mare le-a fost refuzata…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a primit wild card pentru Liga Campionilor, a anuntat, luni, Federatia Europeana de Handbal (EHF), noteaza News.ro. Astfel, “tigroaicele” vor evolua pentru al optulea sezon consecutiv in cea mai importanta competitie intercluburi la nivel european. Citește și:…