Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromița va ajunge în comuna Nucşoara

“Cu mare bucurie va anunțăm că sub binecuvântarea Inaltpreasfintitului Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului, în acest an omagial în care Biserica Parohiei Slatina (com. Nucsoara, jud. Arges) sărbătorește 30 de ani… [citeste mai departe]