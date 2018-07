Angajatii centrului de reabilitare de la Talmaciu nu au putut impiedica luni, ca un pacient internat cu retard mintal sa ii scoata ochii altui bolnav, avand in vedere repeziciunea cu care a actionat agresorul respectiv, se arata in concluziile anchetei facute de catre conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu. "Beneficiarul D.M, diagnosticat cu retard mintal usor cu tulburari de comportament si elemente psihotice, reprezinta un pericol major atat pentru ceilalti beneficiari cat si pentru angajatii centrului, acestia din urma fiind pusi in imposibilitatea…