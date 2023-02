Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american pentru Energie a concluzionat ca pandemia de Covid-19 a aparut probabil dintr-o scapare a unui laborator, potrivit unui raport de informații clasificat furnizat recent Casei Albe și membrilor cheie din Congresul SUA, potrivit Wall Street Journal.

- ”Record depașit al cazurilor de covid in Statele Unite”, ”Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor modifica estimarile cazurilor provocate de varianta omicron”, ”Biden ridica restricțiile pentru opt state africane in care a fost detectata varianta omicron”, Fostul președinte Donald Trump va cere…

- Protestele din China au ajuns și in atenția președintelui american, Joe Biden, care afirma ca „este informat continuu despre ceea ce se intampla și urmareste indeaproape” evolutia situatiei. Dupa valul de proteste din China impotriva masurilor sanitare, purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby…