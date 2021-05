Trupa KISS anunța turneul de adio END OF ROAD TOUR, care ajunge și in Romania. Rockerii canta pentru ultima data in fața fanilor romani pe 16 iulie 2022, la Romexpo. Inițial, turneul urma sa se desfașoare pe parcursul anilor 2020 și 2021, dar a fost amanat din cauza pandemiei. Formația americana Kiss a luat naștere in anul 1973 in New York. Kiss combina mai multe genuri muzicale, de la hard rock la heavy metal și glam rock, fiecare dintre acestea fiind predominante intr-o anumita perioada din cariera formației. Kiss au atras atenția inițial la mijlocul anilor ’70 prin costumele de scena cu totul…