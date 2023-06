Concertele și festivalurile muzicale ale verii 2023. Oferta este mai mare ca niciodată! Oficial e vara chiar daca temperaturile nu confirm anotimpul. Insa, indiferent de starea vremii, cei ce au așteptat sa iasa la un concert se vor bucura. Money.ro va prezinta principalele evenimente muzicale ale anotimpului, unul plin de mari concerte și mari festivaluri in aer liber. Old Blacks Rock & More Festival 2023-Arenele Ronmane (17 iunie) Șuie Paparude, Timpuri, Iedera, Cristi Minculescu și Berzerk sunt pe afiș District 23-Aerodromul Cioca, Timișoara (16-18 iunie) Clean Bandit, Tom Odell, John Dewman, dar și Delia, BUG Mafia, Subcarpați, Connect-R, VUNK, RUA, Andi Moisescu vor fi pe scenele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

