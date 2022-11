Ultimul concert din seria evenimentelor unplugged din acest an a avut loc marți seara la Sala Multifuncționala a Consiliului Județean Timiș, unde membrii formației Moody Stuff i-au incantat pe spectatori cu un program cat se poate de variat care a cuprins in esența piese romantice, dupa cum a marturisit solista formației Vera Ciocan, la fața […] Articolul Concert unplugged in buricul Timișoarei: Moody Stuff a cantat o melodie in memoria lui Bela Kamocsa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .