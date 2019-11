Concert simfonic / Familii de muzicieni

Stiri pe aceeasi tema

- Concertul de joi, 24 octombrie, ora 18.30, de la Sala Ateneu, este o poveste nemuritoare, o iubire neimplinita, dar plina de pasiune si mister, scrisa de A.S. Puskin, „Evgheni Oneghin”, o capodopera a literaturii ruse Sub bagheta indragitului dirijor George Hariton, Orchestra Simfonica “Mihail Jora”…

- Propunerea unei finanțari pentru organizarea, in Bacau, a unui concert in care ar fi urmat sa cante fiul tenorului Placido Domingo a fost respins, astazi, de consilierii bacauani, votul decisiv fiind cel al aleșilor PSD care au votat, astfel, impotriva unei propuneri a propriului primar. Concertul ar…

- Dupa concertul de astazi, de la ora 20.00, din „Piata Tricolorului”, in care evolueaza formatia “Groove Garden by Sorin Zlat”, „Serile Diasporei” continua si sambata, 24 august, tot de la ora 20.00, cu un concert cu cele mai indragite piese din istoria operei, Mozart, Donizetti, Puccini, Lehar, Verdi…

- Astazi, 17 august a.c., politistii au actionat pentru prevenirea și combaterea uneia din principalele cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv viteza excesiva. Echipajul de politie rutiera care a actionat pe raza comunelor Nicolae Balcescu-Cleja-Racaciuni, in interval orar 11-13 a aplicat conducatorilor…

- In perioada 15-18 august a.c., peste 150 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau vor fi in strada, zilnic, pe toata perioada minivacanței prilejuita de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Polițiști de la ordine publica, de la structurile de politie rutiera, investigatii…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica și Evidența Persoanei au desfașurat, de la inceputul anului pana in prezent, un numar de 27 acțiuni care au vizat identificarea persoanelor fara adapost și a adaposturilor improvizate, precum și a persoanelor care apeleaza la mila publicului pe…

- Filateliștii bacauani au de joi, 8 august, la dispoziție in magazinul Romfilatelia o noua emisiune de marci poștale, intitulata „Patrimoniul floristic al Romaniei”. Emisiunea filatelica este alcatuita din șase timbre și doua plicuri „prima zi”. Pentru aceasta, au fost selectate flori rare, delicate,…

- Este din ce in ce mai evidenta aglomerația din Bacau. Practic, traficul a devenit in unele zone infernal. Și asta nu numai din cauza unor lucrari la drumuri, ci și in urma faptului ca tot mai mulți bacauani plecați la munca peste hotare s-au intors acasa in vacanța de vara. Marturie stau și unele zone…