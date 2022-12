Concert POWERWOLF in 2023 la Romexpo Trupa germana de power metal, POWERWOLF , revine in Romania pe data de 6 iunie 2023 la Romexpo, Open Air. Dupa showul sold out de la Arenele Romane din 2019 si dupa prezenta ca invitati speciali la concertul KISS de la Bucuresti din 2022, germanii aduc armata strigoi sa umple parcarea de la Romexpo pe 6 iunie si cu un show pirotehnic de zile mari. Showul face parte din turneul mondial al trupei inceput in 2022, show care a umplut deja majoritatea salilor din lume cu foarte multe concerte sold out! Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird. Powerwolf vin din Germania si tin… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

