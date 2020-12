Concert Gogol Bordello la Bucuresti pe 30 iunie 2021 Gogol Bordello canta pe 30 iunie 2021 la Arenele Romane din Bucuresti! Biletele se pun in vanzare pe 22 decembrie la ora 10:00. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au preturi earlybird. Gogol Bordello este un proiect multinational a carui baze au fost puse in 1999 in Manhattan. Stilul abordat de formatie este definit ca punk, insa avand influente din diferite arii muzicale precum dub, polka, folk sau muzica specifica comunitatilor rromani. Probabil cel mai cunoscut stil atribuit lor este cle de Gipsy Punk, Formatia contine 8 artisti din tari precum Ucraina, Rusia, Etiopia, Ecuador si… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

