Concert extraordinar „In memoriam Carl Filtsch”, la Biserica Evanghelică din Sebeș Zilele Muzicale Carl Filtsch”, manifestari dedicate celebrului pianist originar din Sebeș, debuteaza, astazi, 29 mai 2021, la ora 19:00, cu un concert extraordinar „In memoriam Carl Filtsch”, eveniment care va avea loc in Biserica Evanghelica din Sebeș. Programul va cuprinde un moment susținut de pianista Ana Silvestru cu lucrari precum: Franz Schubert – Balada „Erlkonig“ (transcripție pentru pian: Franz Liszt), Carl Filtsch – Romance sans Paroles op. 3, nr. 1, Frederic Chopin – Nocturna op. 27, nr. 1, Dinu Lipatti – Il pleure dans mon coeur (transcripție pentru pian: Ana Silvestru) și George Enescu… Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

