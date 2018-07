Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul ‘C. I. Parhon’ din Iasi si artistii Operei Nationale Romane Iasi (ONRI) au organizat un concert in una dintre salile de asteptare ale unitatii medicale, terapia prin arta fiind ‘foarte utila in tratamentul pacientilor’, a spus miercuri purtatorul de cuvant al spitalului, Ionut…

- Acestea vor implementa proiecte pentru mobilitati de formare profesionala. 5 scoli au obtinut finantare (625 456 euro) prin componenta Erasmus+ KA1 - proiecte de formare profesionala ale elevilor si profesorilor, prin stagii de practica in companii din spatiul european. La nivel national, la termenul…

- A inceput numaratoarea inversa pentru cea de-a treia editie a Festivalului RomanIA Autentica care se va desfasura de Sanziene, in perioada 23-24 iunie in trei locatii simultan, la Iasi in fata Palatului Culturii, la Hobita – Poiana Mare si in Piata Sfatului din Brasov. Prima zi a festivaluluiRomanIA…

- Teatrul Luceafarul din Iași a devenit, de cateva sezone incoace, un mesager important al culturii teatrale romane, prezentandu-și in turnee și festivaluri internaționale din strainatate producțiile scenice. Cu doar cateva zile in urma, echipa spectacolului Hansel și Gretel a revenit dintr-un amplu turneu…

- Desfașurat in intervalul 15 – 31 mai 2018, turneul trupei Teatrului pentru Copii și Tineret ”Luceafarul” din Iași in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a ajuns la jumatate. Dupa un drum de aproximativ 3000 de km parcurși cu autocarul, „Hansel și Gretel” au traversat Canalul Manecii cu…

- Seria concertelor in aer liber la FIE Iasi 2018 se deschide astazi, 17 mai. Pe scena amplasata in fata Palatului Culturii vor performa artistii de la Ansamblul National Academic de Dansuri Populare JOC din Republica Moldova. Artistii de peste Prut impresioneaza audienta prin coregrafie si spectacol.…

- Are planuri mari, vrea sa ajunga in SUA, nu la spalat vase, ci cu un plan al unei lucrari de doctorat. Deocamdata se mulțumește cu postura de actor la Teatrul barladean. Interviul de fața, realizat de Lavinia Lazar, masteranda a Facultații de Teatru de la Universitatea Naționala „George Enescu” Iași,…

- RADU POPA La pupitrul orchestrei simfonice a Filarmonicii Moldova in aceasta saptamana se afla distinsul dirijor Radu Popa, dirijorul permanent al Filarmonicii „Banatul” din Timisoara. Nascut la Bucuresti in anul 1969, a studiat mai intai pian sub indrumarea profesoarei Veronica Gaspar, la Liceul…