Stiri pe aceeasi tema

- Leasingul financiar este considerat cea mai usoara metoda de finantare, adaptata atat firmelor cat si persoanelor juridice. Daca ai de gand sa cumperi un Mercedes second hand sau un vehicul nou din stoc Mercedes, te asteapta cele mai bune oferte la Auto Schunn, partener autorizat Mercedes-Benz cu reprezentante…

- Oradea depașește Cluj-Napoca, Bucuresti și Timisoara si ajunge noul pol de crestere economica in Romania. Proximitatea fata de vest, conexiunea pe autostrada alaturi de nodurile intermodale dintre rutier, feroviar si aerian alaturi de disponibilitatea terenurilor si deschiderea autoritatilor locale…

- Duminica, 13 noiembrie 2022, temperaturile se apropie de cele normale pentru aceasta perioada a anului in mai multe regiuni ale țarii. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați,…

- La inceputul lunii noiembrie, la nivel național, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 mld. EUR., potrivit datelor publice analizate de specialiștii ONV LAW. Acestea se afla in diverse stadii, unele fiind aproape…

- Wizz Air vrea sa angajeze 200 de insoțitori de zbor in Romania anul viitor. Compania a recrutat deja peste 300 de persoane in 2022 și susține ca in urmatorii zece ani vor fi angajați cel putin 2.000 de membri ai echipajului anual. Operatorul aerian Wizz Air va gazdui 17 evenimente de recrutare, in octombrie…

- ”IKEA Romania a inregistrat rezultate pozitive in anul fiscal 2022 – desfasurat in intervalul 1 Septembrie 2021 – 31 August 2022 – cu o crestere de 2,5% a vanzarilor totale, respectivde peste 13% pentru comertul online, comparativ cu anul precedent. Mai mult, IKEA a vandut peste 22 de milioane de produse,…

- Firma de transport BlackCab s-a extins incepand cu 5 septembrie la Iasi, iar pana la finalul anului vrea sa intre si pe pietele din Brasov, Sibiu si Craiova. Compania este active in prezent in Bucuresti, Timisoara, Cluj, Constanta si Iasi. "Lansarea in Iasi se incadreaza in strategia noastra de a fi…

- Amatorii de muzica folk vor avea parte de o seara speciala joi, 8 septembrie, de la ora 20, la Manufactura, unde Mircea Bodolan va susține un concert de neratat. Mircea Bodolan este fara indoiala o figura cat se poate de aparte in peisajul muzical autohton. Cunoscut ca artist, actor, director de teatru…