- Hidroelectrica vrea sa construiasca doua parcuri fotovoltaice și doua fabrici de hidrogen verde pe Olt și Dunare, pentru care a lansat licitații pentru studiu de fezabilitate și caiete de sarcini in valoare totala de aproape 20 milioane lei, relateaza economedia.ro . Compania energetica de stat Hidroelectrica,…

- Compania plati o penalizare record de 275 de milioane de dolari pentru incalcarea legii privind confidentialitatea copiilor si va adopta setari de confidentialitate implicite puternice pentru tineri. Epic Games va plati, de asemenea, 245 de milioane de dolari pentru a rambursa banii consumatorilor pacaliti…

- Comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, a declarat ca Europa intra in recesiune iarna aceasta si nu va fi pe crestere pana in primavara anului urmator. „Vom avea o recesiune in aceasta iarna", le-a spus Gentiloni jurnalistilor la sosirea la reuniunea Eurogrupului care are loc la Bruxelles.…

- Peste 2 zile la Chișinau va avea loc o noua reuniune de lucru a reprezentanților politici in procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreana. Anunțul a fost facut de Biroul politici de reintegrare.

- Plecarea Enel din Romania nu ar trebui privita ca o tragedie, iar clientii nu vor fi afectati, a dat asigurari și Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, potrivit Agerpres. „Piata de energie trece printr-o perioada dificila. Este o criza care afecteaza si companiile si clientii. Guvernul…

- Dupa Twitter si Facebook, Amazon anunta disponibilizari masive. In perioada pandemiei, compania a facut angajari importante dupa ce populatia s-a orientat catre comertul electronic. "Acum nu mai avem nevoie de anumite roluri", a declarat purtatorul de cuvant al Amazon, Kelly Nantel, pentru CNN. Aceasta…

- Dupa Twitter, Stripe și Lyft, companii din Silicon Valley care au anunțat concedieri pe scara larga, grupul Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) va prezenta la randul lui un plan de disponibilizari in urmatoarele zile. Meta (Facebook, Instagram) intenționeaza sa concedieze mii de persoane incepand din…

- Disponibilizarile ar putea afecta mii de angajati, se arata in articol, iar restructurarea fortei de munca ar marca prima reducere majora a numarului de angajati din istoria Meta. La sfarsitul lunii septembrie, compania a raportat ca are peste 87.000 de angajati. Un purtator de cuvant al Meta a refuzat…