- Dupa Amazon, Meta și Microsoft, a venit randul Alphabet, compania mama a Google, sa anunțe un plan de disponibilizare de amploare, cu eliminarea a aproximativ 12.000 de locuri de munca la nivel mondial, adica puțin peste 6% din totalul forței de munca, potrivit AFP.

- Google anunța reducerea a 12.000 de locuri de munca la nivel mondial. Dupa Amazon și Microsoft, saptamana neagra continua in industria tehnologica americana: peste 35.000 de angajați au fost afectați in aceste trei grupuri in decurs de cateva zile Sectorul Big Tech din SUA continua sa fie afectat de…

- Economia mondiala are de suferit, indiferent de ce domenii de activitate am lua in calcul. Principalele efecte se vad de la o zi la alta, iar acum aflam de concedieri masive la un gigant mondial. Este vorba de zeci de mii de oameni care raman fara loc de munca, iar situatia e ingrijoratoare. Concedieri…

- Meta (Facebook) a anunțat ca va renunța la 11.000 de angajați, adica 13% din efectivele totale, dupa ce rezultatele financiare au fost tot mai slabe și valoarea de piața a companiei a scazut cu peste 70% in ultimul an.

- Dupa ce a concediat, vineri, aproape jumatate din personal, in urma preluarii de 44 de miliarde de dolari de catre Elon Musk, compania Twitter cere acum unor zeci de angajati care si-au pierdut locul de munca sa se intoarca, a informat duminica Bloomberg News. Unii dintre cei carora li se cere sa se…

- Vor fi concedieri in masa la Twitter dupa preluarea companiei de catre Elon Musk. Vineri, angajații vor fi anunțati prin e-mail daca iși pastreaza sau iși pierd locul de munca, potrivit Mediafax. Twitter a luat decizia de a disponibiliza o parte din personal dupa preluarea companiei de catre Elon…

- Twitter, care a fost achiziționat saptamana trecuta de miliardarul Elon Musk, intenționeaza sa renunțe la un sfert din forța sa de munca in cadrul a ceea ce se așteapta sa fie o prima runda de concedieri, a relatat luni Washington Post, citand o persoana familiarizata cu acest subiect, noteaza mediafax.…