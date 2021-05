Concedieri după ce Guvernul a interzis cumulul pensiei cu salariul 18 salariați ai Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare Filiala Galați au fost dați afara deoarece cumulau pensia cu salariul. Totul s-a aflat in urma unui control al ITM, iar salariații au fost concediați. Filiala Teritoriala de Imbunatațiri Funciare Galați a aflat ca 18 angajați cumulau, de cateva luni, pensia cu salariul, fara ca aceștia sa fi anunțat instituția, pentru a se face demersurile legale in vederea incetarii contractelor individuale de munca. „Menționam ca, in luna mai, Filiala a fost supusa unei acțiuni de control din partea ITM Galați, iar in planul de control al ITM a intrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

