Conan Gray a lansat single-ul Yours Conan Gray a lansat single-ul “Yours”, care va fi prezent pe albumul „Superache”, disponibil incepand cu data de 24 iunie. Conan a crescut așteptarea pentru album cu piesa „Memories”, lansata luna trecuta. Piesa a strans deja peste 19 milioane de stream-uri Spotify și 4 milioane de vizualizari pe YouTube. Publicatia FADER a numit-o una dintre „10 melodii de care ai nevoie in viața ta, saptamana aceasta” și a exclamat: „Piesa arata talentul cantarețului și compozitorului de a picta scene vii colorate cu detalii emoționante pe durata sa de patru minute.” NME a salutat-o ​​ca fiind „emoționanta”,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

