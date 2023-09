Stiri pe aceeasi tema

- Conacul Romano, prezentat ca fiind „unul dintre cele mai impresionante conace din regiunea Olteniei”, este scos la vanzare pentru pretul de 2.050.000 de euro, anunta joi, 28 septembrie, agenția imobiliara Romania Sotheby’s International Realty, intr-un comunicat de presa.Conacul a fost construit intre…

- Unul dintre cele mai impresionante conace din regiunea Olteniei, cunoscut sub numele de Conacul Romano, este listat spre vanzare la pretul de 2.050.000 de euro, anunta Romania Sotheby’s International Realty. Proprietatea a fost tabara pentru pionieri, scoala pentru copii cu handicap, locuinta a nepotului…

- La Iași, a fost inaugurata, astazi, prima unitate de invațamant din țara care integreaza toate formele educaționale preuniversitare. Cladirea a aparținut Consiliului Județean și a fost cedata spre folosința Universitații ”Alexandru Ioan Cuza”, impreuna cu o suprafața de peste 4.000 de metri patrați,…

- Conacul Romano de la Pleșoiu a fost ridicat intre anii 1920 și 1925 dupa planurile arhitectului Grigore Cerchez. Desi ridicat abia in perioada interbelica, conacul are o istorie tumultoasa care se intinde tocmai pana in vremea lui Tudor Vladimirescu și tocmai pana in Rusia, de unde iși trage și numele.…

- Mai multe incendii de vegetatie uscata au izbucnit, in cursul zilei de duminica, in judetul Prahova, focul cuprinzand si grajdurile unei stane din orasul Comarnic.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unor incendii de…

- FOTO-VIDEO: INCENDIU la Alba Iulia. A ars o suprafața de 100 metri patrați de teren Un incendiu de vegetație a izbucnit duminica seara la Alba Iulia. Pompierii au acționat cu o autospeciala. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea…

- Orasul Cluj-Napoca este cunoscut pentru prețurile ridicate ale apartamentelor . Dupa garsoniera de 11 metri patrati, scoasa la vanzare anul trecut cu 37.000 de euro, a venit si randul unei garsoniere doar cu puțin mai mari, de 16 metri patrati.(sursa:observatornews.ro) Pretul cerut pentru a cumpara…

- Sfera, o imensa structura sferica situata in inima Las Vegasului, a impresionat cu spectacolul sau de 1,2 milioane de LED-uri aprinse. In timpul primului sau test, s-au proiectat animații impresionante, inclusiv artificii, steagul american, Luna și chiar un glob ocular uriaș, toate emanand din panoul…