Dupa zeci de ani in care a fost sediu IAS, loc de petreceri ale activiștilor PCR și motel „2 stele”, Conacul de la Țiganești, in care unioniștii Al. I Cuza, Vasile Alecsandri, Mihail Kogalniceanu, Costache Conachi și Constatin Negruzzi au pus la cale Unirea Principatelor, va fi, in sfarșit, restaurat. Dupa cațiva ani de discuții, Academia Romana și Consiliul Județean (CJ) Galați au ajuns la un acord in baza caruia Conacul de la Țiganești al poetului Costache Conachi, aflat in proprietatea Academiei, sa fie preluat in administrare de CJ Galați pentru o perioada de 10 ani, in care palatul situat…