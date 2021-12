Comvex 30 cel mai rapid terminal european de cereale Comvex este un pariu caștigator. In urma cu 30 de ani, o mana de profesioniști tineri s-a inhamat la o activitate economica indrazneața la malul marii. Este vorba de punerea pe picioare, de dezvoltarea și de consacrarea unui brand care face cinste Romaniei și care este recunoscut in strainatate. In cei 30 de ani de istorie, COMVEX a devenit lider de piața, specializat in manipularea, depozitarea și transbordarea materiilor prime solide vrac: minereuri de fier, carbuni, cocs, bauxita. De asemenea, COMVEX este singurul terminal pentru operarea marfurilor solide vrac din arealul Marii Negre ce are… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

