Stiri pe aceeasi tema

- Spectacolul Teatrului de Stat Constanța, „Jurnal de Romania. Constanța”, a fost invitat și va participa la proiectul „Arta-n Casa – Școala de vara”, ce se desfașoara in Timișoara și in enclava culturala Ciclova – Ilinia – Socolari – Potoc, in „satele cu artiști” din apropierea Munților Aninei și cheilor…

- Operatorul de stat Tarom anuleaza ruta Constanta – Chisinau si retur, care urma sa fie lansata din 1 iulie, de pe Aeroportului International Mihail Kogalniceanu din Constanta. "Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa vă informează…

- Cetatea Jdioara are o poveste interesanta, chiar daca in prezent se mai pot vedea doar niste mici ruine. Se afla la limita celor doua judete, Timis si Caras-Severin, la aproximativ 18 kilometri fata de Lugoj si la 80 de kilometri de Timisoara.

- Se anunța noi proteste in Piața Victoriei din București și in alte orașe din țara, duminica, 3 mai, dupa ce Curtea Constituționala a anunțat ca președintele Klaus Iohannis este obligat sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA . Pe rețelele de socializare, protestatarii au anunțat ca…

- Cele mai mari piete cinematografice din Romania sunt Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta si Timisoara, care concentreaza 54% din cerere, arata o analiza a unei firmei de consultanta imobiliara, pornind de la datele oferite de Centrul National al Cinematografiei.

- Reteaua de telemedicina din Romania, Telepilepsy, organizeaza cel mai mare cros pentru epilepsie din tara. Manifestarea va debuta duminica, 26 mai, in Timisoara, iar in iunie va continua in alte noua orase.

- Membrii comunitatii germane din Zalau vor organiza, sambata, 26 mai, la Zalau, cea de-a XXII-a editie a traditionalei sarbatori “Maifest” 2018. Sub motto-ul “Impreuna formam viitorul”, participantii se vor intalni la ora 9.45, la “Casa Germana”, situata pe strada 22 Decembrie 1989, nr. 47, dupa care…

- Nodul hidrotehnic de la Sanmihaiu Roman este punctul de care depinde intreaga navigatie pe canalul Bega. Acesta va permite trecerea vaporaselor spre Serbia, de asemenea si ridicarea nivelului apelor pe portiunea timisoreana a canalului. Ecluza din localitatea de langa Timisoara este…