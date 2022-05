Comunitatea evreilor din Sarasău In anul 1746 in Sarasau traiau doua familii evreiești, numarul evreilor fiind de șapte persoane. In anul 1840 in localitate traiau deja 49 de evrei, iar in 1920 numarul evreilor a ajuns la 298 de persoane. La ultimul recensamant inainte de deportare, cel din 1941, evreii din Sarasau numarau 161 de persoane. Majoritatea evreilor din localitate se ocupa cu exploatarea și prelucrarea lemnului, dar se regaseau și agricultori și negustori. La mijlocul secolului XIX au ridict o sinagoga din lemn și au construit baia rituala. Tot in aceasta perioada s-a inființat și cimitirul. Evreii din Sarasau aparțineau… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

