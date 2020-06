Pentru mulți cetațeni racordarea la rețelele de gaze naturale este o mare problema, iar multe administrații locale se lupta de ani de zile cu birocrația excesiva pentru a introduce gazul in satele și orașele Romaniei, susține deputatul PNL Sorin Bumb. „Toate aceste probleme vor fi insa eliminate in viitor datorita unor modificari pe care eu, […] Citește Comunicat Sorin Bumb: Conectarea la rețelele de gaze naturale devine mai simplu de realizat și mai ieftina pentru cetațeni in Alba24 .