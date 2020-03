Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, anunta ca se ia in calcul posibilitatea detasarii unor medici epidemiologi de la spitalele aflate in administrarea Primariei Capitalei catre Directia de Sanatate Publica Bucuresti. Arafat anunta, de asemenea, ca a discutat cu ministrul Transporturilor,…

- Cursurile, lucrarile pratice și examenele au fost suspendate la Universitatea de Medicina și Farmacie ”Carol Davila”, in urma unei decizii luate, duminica, de catre Consiliul de Administrație al instituției.Conform comunicatului de pe site-ul Universitații de Medicina și Farmacie ”Carol Davila” masura…

- Incepand de astazi, 8 martie, sunt interzise manifestarile publice sau private, in spații deschise sau inchise, cu un numar de participanți mai mare de 1000 de persoane. Aceasta masura este obligatorie, la nivel național, pentru toți agenții publici și privați și nu este supusa negocierii, excepțiilor,…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inceput sa puna in practica toate recomandarile venite de la nivel central. Departamentul pentru Situații de Urgența a dispus ca serviciile de ambulanța din țara sa ofere sprijin la transportul personalului care recolteaza probe. Este vorba de angajații DSP trimiși…

- Direcția de Sanatate Publica Alba informeaza ca la nivelul județului nu exista niciun caz confirmat și niciun caz suspect de infecție cu noul coronavirus (Covid-19), insa s-a luat decizia de autoizolare la domiciliu a 116 persoane. In cazul unui pacient s-a impus carantinarea in spital, conform procedurii,…

- Conducerea Spitalului Municipal Blaj a decis sa restricționeze complet accesul tuturor vizitatorilor in toate secțiile spitalicești. Masura se aplica și aparținatorilor persoanelor internate, a anunțat managerul instituției, Iacob Suciu. Decizia a fost luata la recomandarea Direcției de Sanatate Publica…

- Masurile erau luate in contextul declanșarii starii de urgența la nivel mondial din cauza infecțiilor cu noul coronavirus.Stocurile de urgența sunt rezerve materiale destinate acțiunilor pentru protecția populației in situații de urgența generate de tipul de risc de epidemii și alte evenimente generatoare…

- In ședința Comitetului pentru Situații de Urgența ce a avut loc luni, 10 februarie, autoritațile au aprobat in unanimitate ca tabara școlara de la Arbanași, aflata in prezent in conservare, sa serveasca drept locație pentru eventualele situații excepționale care ar putea aparea in care spitalele din…