- Avand in vedere evolutia focarelor de Pesta Porcina Africana (PPA) in Romania, in judetele Satu Mare si Tulcea, va comunicam ca, in calitate de proprietari de porci aveti obligatia sa detineti animale identificate, inregistrate in Baza Nationala de Date astfel incat sa se asigure trasabilitatea.

- Masurile de maxima alerta privind pesta porcina africana nu vor inceta la nivelul judetului Botosani, a anuntat, miercuri, directorul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Minodora Vasiliu. Sefa DSVSA sustine ca Botosaniul ar putea fi urmatorul judet cu focar de pesta…