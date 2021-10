Stiri pe aceeasi tema

- STANCA&TUDOR SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Proiect capital de lucru”, numar M2–7674 din 06.04.2021, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 01.10.2021 Comunicat de presa la finalizarea proiectului „Grant capital de lucru” Dandanilmon SRL Dandanilmon SRL, cu sediul in Focsani, str. Leopoldina Balanuta, nr. 4, judetul Vrancea, anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Capital de lucru” proiect nr RUE 12.239 inscris in cadrul Masurii ”Granturi…

- AFIBANAT S.R.L. anunța finalizarea proiectul cu titlul ”Grant” proiect nr RUE 3829 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de…

- 16.08.2021 Comunicat de presa la inceperea proiectului „Grant capital de lucru” Dandanilmon SRL Dandanilmon SRL, cu sediul in Focsani, str. Leopoldina Balanuta, nr. 4, judetul Vrancea, anunta lansarea proiectul cu titlul ”Capital de lucru” proiect nr RUE 12.239 inscris in cadrul Masurii ”Granturi…

- PAUL TRANS SRL anunța lansarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr.2” proiect numar RUE 12124 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020.

- Comunicat de presa 05.08.2021 ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI POLICHROM INDUSTRY 2006 SRL anunța lansarea proiectul cu titlul ”Grant pentru CAPITAL DE LUCRU acordat SC POLICHROM INDUSTRY 2006 SRL” proiect nr. RUE 14229 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita…

- 6 august 2021 Comunicat de presa privind inceperea proiectului din procedura de implementare a masurii 2 de catre City Media S.R.L. Timișoara City Media S.R.L. Timișoara anunța lansarea proiectului cu titlul ”Capital de lucru City Media SRL” proiect nr. RUE 12665 inscris in cadrul Masurii ”Granturi…

