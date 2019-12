Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a retrimis in Parlament o lege care vizeaza schimbari esențiale in modul in care sunt organizate școlile din Romania."Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis luni, 25 noiembrie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: Zi istorica in Romania – ne-am unit cu toții in dezgust și cam atat. O harta electorala intr-o singura culoare nu este motiv de sarbatoare și uniune, ci mai de graba, unul de ingrijorare democratica. Pluripartidismul este una ... Comunicat de presa: Zi istorica in Romania…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa: deschidere sesiune de depunere de proiecte in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Teritoriului FLAG Comunicat de presa Comunicat de presa: deschidere sesiune de depunere de proiecte in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Teritoriului FLAG Stefan

- Parlamentarii partidului PRO Romania care au votat investirea Guvernului Orban au fost trași la raspundere de catre Biroul Executiv al partidului. Cei vizați vor fi revocați din funcțiile de coordonatori județeni și li se va retrage sprijinul politic pentru toate funcțiile deținute. In aceasta situație…

- ​Peste 120 de camere de supraveghere video au fost instalate pâna acum în Sectorul 5, de Primaria condusa de Daniel Florea (PSD), iar pâna în 2021 vor fi aproape 400 de camere, parte a unui sistem modern de supraveghere video stradala care sa previna criminalitatea. Povestea…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a facut remarcat in timpul presedintiei rotative a Consiliului UE, cu discursul despre cormorani. Ministrul a afirmat in Parlamentul European ca in Romania cormoranii fac baie in piscine, referindu-se la numarul mare al acestora.Conform Profit.ro, initiatorii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 3 octombrie, urmatoarele decrete: Decret privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Bihor, delegata in functia de vicepresedinte al acestei instante a doamnei Maria Gruescu ndash; pensionare, la data de 7 octombrie 2019;Decret privind…

- Prim-ministrul Boris Johnson a fost clar, in cazul in care parlamentarii decid sa voteze impotriva Guvernului sau, marți, atunci cetațenii britanici vor trebui sa decida cine va negocia cu Uniunea Europeana in urma unor alegeri, a anunțat purtatorul de cuvant al acestuia, potrivit MEDIAFAX.Citește…