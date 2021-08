Stiri pe aceeasi tema

- GECON IMPEX COM SRL anunța lansarea proiectului cu titlul ”Cerere de finanțare CAPITAL DE LUCRU – GECON IMPEX COM SRL” proiect nr RUE 10702 din 27.07.2021 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituitaprin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni,…

- S.C. RIAL-FITZA S.R.L-D, anunta finalizarea proiectul cu titlul „Capital de lucru RIAL-FITZA S.R.L-D” proiect nr. RUE 9226, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului…

- S.C. RIAL-FITZA S.R.L-D, anunta finalizarea proiectul cu titlul „Capital de lucru RIAL-FITZA S.R.L-D” proiect nr. RUE 9226, inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului…

- FDF TRANS SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ” FDF TRANS SRL” proiect nr RUE 11171 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu Ministerul…

- S.C. OSAM PAN S.R.L. anunta finalizarea proiectului cu titlul M2 OSAM PAN”, proiect nr. RUE 630 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare cu…

- 15-06-2021 Anunt finalizare proiect Grant capital de lucru SC WIKISPED SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ” Proiect capital de lucru – WIKISPED” proiect nr RUE M2-856 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o…

- SC DBF GROUP SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU PENTRU SC DBF GROUP SRL” proiect nr. RUE 350 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data…

- GERMAN-KEBAB SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ”Cerere capital de lucru”, proiect nr. RUE 7249 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului de finanțare…