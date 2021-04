Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa: AGRO-MONTANA SRL anunța inceperea proiectului „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” Comunicat de presa 6.04.2021 ANUNT DE INCEPERE PROIECT “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” AGRO-MONTANA S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul „Grant capital…

- ANUNT INCEPERE PROIECT 02.04.2021 “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite Post-ul ANUNT INCEPERE PROIECT 02.04.2021 “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” ODAIA BUNA S.R.L.-D apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incepere proiect Grant pentru capital de lucru acordat IMM-urilor in contextul crizei provocate de COVID -19 SC AMD DIGITAL GRUP SRL anunta lansarea proiectului cu titlul ” Grant pentru capital de lucru ” proiect nr. RUE M2-4036 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita…

- Comunicat de presa: AMEDA BEST FOOD SRL anunța lansarea proiectul cu titlul ”Dezvoltare Ameda Best Food SRL” proiect nr. RUE 464 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020 17.03.2021 Comunicat de presa demarare proiect AMEDA BEST FOOD SRL anunta lansarea…

- Comunicat de presa 22.01.2021 CAFEGIU PUNCTRO VINTAGE SRL – GRANT DE CAPITAL DE LUCRU CAFEGIU PUNCTRO VINTAGE SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”CAFEGIU PUNCTRO VINTAGE SRL – GRANT DE CAPITAL DE LUCRU” proiect nr RUE M2- 3238 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita…

- DIRECT TARGET SRL anunța lansarea proiectului cu titlul „Capital de lucru Direct Target SRL”, proiect nr. RUE 2686 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului…

- Articolul Anunț incepere proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-uri cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr.2” EDITURA ADEVARUL S.A. apare prima data in Curierul National .

23.12.2020 S.C. ANTIK PREST S.R.L. – Comunicat incepere proiect „GRANT" – Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor-Masura 2 – Nr. RUE: M2-2702 S.C. ANTIK PREST S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul "GRANT – Capital de lucru"...