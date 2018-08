Stiri pe aceeasi tema

- Vineri 31 august 2018, incepand cu ora 11, la sala Leul de Aur din municipiul Sebeș, (Bulevardul Lucian Blaga nr. 8), are loc conferința de deschidere a proiectului ”Parteneriat pentru acces egal la educație” (cod proiect 107777). Proiectul este implementat de catre Municipiul Sebeș și este co-finanțat…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania in parteneriat cu Blocul National Sindical implementeaza proiectul „Creative Start”, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, care iși propune incurajarea antreprenorialului…

- S.C. GMA EXPERTISE SRL-D, in calitate de beneficiar, cu sediul in Municipiul Dej, str. Dumbrava Rosie nr. 6, Judetul Cluj, anunta inceperea implementarii proiectului “ Investitie in activitatea productiva de prelucrare a lemnului”, proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in…

- 07.08.2018 PROIECT CU FONDURI EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI IN REGIUNEA CENTRU Asociația Pakiv Romania, in parteneriat cu Asociația de Caritate HILFE 2005 și METODO Studii Consultanța Romania, implementeaza, in perioada 16.01.2018–15.01.2021, proiectul Antreprenoriat Start Up de Succes…

- Joi, 7 iunie 2018, in amfiteatrul Colegiului National „Alexandru Ioan Cuza” din Alexandria, a avut loc Conferința de deschidere a proiectului „Acces egal si calitativ la educatie in judetele Giurgiu si Teleorman – EDUGREAT”, Cod SMIS 2014+ 105966, Cod apel: POCU/74/6/18, Componenta 1 Programul “Scoala…