COMUNICAT DE PRESA – „Îmbunătățirea competitivității S.C. EKS ITP S.R.L. prin dotarea cu echipamente moderne" Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII S.C. EKS ITP S.R.L. PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE MODERNENumele beneficiarului: EKS ITP SRL Obiectivul general al societății este acela de a creste competitivitatea S.C. EKS ITP S.R.L., de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din leaderi pieței in domeniul prestarii de servicii de Intreținere si Reparații pentru Autovehicule, pentru o gama cat mai mare de vehicule, din județul Dolj. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de creștere a competitivitații, care sa contribuie la…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ROCONIS TRANS CONSTRUCT SRL, cu sediul in Municipiul Craiova, StradaElectroputere,nr. 6, bl.M47,ap.5, judetul Dolj, cod postal 200568,anunța incheierea proiectului „Dezvoltarea activitatii in cadrul ROCONIS TRANS CONSTRUCT SRL prin achizitie de echipamente”, cod SMIS 131366, in baza contractului de…

