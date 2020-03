Am primit de la Instituția Prefectului un comunicat de presa și minuta ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in care s-a discutat propunerea Spitalului Județean de Urgența și a Consiliului Județean Neamț. Comunicatul de presa: „Reprezentantul CJ Neamț in CJSU a votat impotriva cererii de dotare cu echipament medical a CSJU Piatra-Neamț Adresa inaintata Instituției Prefectului – Județul Neamț de catre Consiliul Județean Neamț, in data de 13 martie, in jurul orelor 15:00, prin care se solicita aprobarea achiziționarii unor echipamente medicale in regim de urgența, a fost supusa…