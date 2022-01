Comunicarea online cu Finanțele devine obligatorie pentru majoritatea categoriilor de contribuabili Direcția de Finanțe Timișoara a anunțat ca din 1 martie contribuabilii/platitorii persoane juridice, asocieri și alte entitați fara personalitate juridica, precum și persoane fizice care desfașoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent sunt obligați sa transmita organului fiscal central cereri, inscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere […] Articolul Comunicarea online cu Finanțele devine obligatorie pentru majoritatea categoriilor de contribuabili a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

