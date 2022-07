Armata lui Vladimir Putin din orasul ucrainean Herson, aflat sub ocupatie rusa, si-a doborat propriul elicopter, dupa ce acesta a deschis focul asupra trupelor rusesti stationate, relateaza Daily Star In valoare de aproximativ 14 milioane de euro, elicopterul Ka-52 „Alligator” a fost doborat, in urma cu doua zile, in regiunea Herson din Ucraina „intr-un alt […] The post Comunicare haotica in armata lui Putin. Rușii si-au doborat propriul elicopter, dupa ce i-a atacat din greseala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .